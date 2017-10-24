​Бывшего президента Российской федерации баскетбола приговорили к 4,5 годам колонии

Бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву приговорили к 4,5 годам колонии, её признали виновной в хищении 44 миллионов рублей, сообщает «Meduza».

В связи с тем, что Аникеева не явилась в суд на оглашение приговора, ее объявили в розыск. Адвокат осужденной Давид Хечян заявил: «Где она находится в настоящий момент, я не знаю».

По словам адвоката, в письме Аникеевой указывается, что она «видит бесполезным и бесперспективным бороться честным и законным способом за свое имя и свободу в связи с полным недоверием к решению суда», а также «не может оставить на произвол жизнь своей семьи: двух малолетних дочерей и пожилой мамы-инвалида».