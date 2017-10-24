В Югре начал работу духовный культурно-просветительский центр

В Игриме на деньги президентского гранта открылся духовный культурно-просветительский центр «Преображение».

В мае текущего года здание, площадью 600 квадратных метров, на правах бессрочного и безвозмездного пользования было передано центру. Среди благотворителей – представители ООО «Газпром трансгаз Югорск», оказавшие поддержку на этапе реставрации и оснащения здания. В июле проект стал одним из победителей конкурса президентских грантов.

Епископ Югорский и Няганьский Фотий выразил слова благодарности губернатору региона Наталье Комаровой и главе Березовского района Владимиру Фотину за активное участие в развитии проекта.

«Я видел упорство и стремление к цели, результатом чего и стал этот замечательный центр. Я видел, как простые люди, прихожане – многие из них здесь сейчас стоят, – принимали участие в реставрации этого здания. Огромное спасибо всем вам за это общенародное дело», – сказал в своей приветственной речи священнослужитель.

В новом учреждении будут проводиться уроки допобразования, церковно-приходской воскресной школы и различные мероприятия. По словам специалистов центра, в скором времени здесь пройдут творческие конкурсы, фестивали, просветительские конференции, круглые столы, мастер-классы, а также благотворительные акции и ярмарки в поддержку нуждающихся семей в поселениях Березовского района.