​В сети появилось видео, как напавший на журналистку «Эха Москвы» прошел через охрану // ВИДЕО

«Эхо Москвы» опубликовало видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлено, как напавший на ведущую радиостанции прошел через охрану и проник в здание редакции.

Видео с камеры наблюдения в Телеграме «Эха Москвы»

Стоит отметить, что нападавший мог быть психически нездоровым. Журналист Роман Могучий, обнаружил, что в дневнике на wordpress человек с именем Борис Гриц (по данным «Лайф» это имя нападавшего) рассказывает, как он ненавидит Татьяну Фельгенгауэр и состоит с ней в «телепатической связи». Он просит воздействовать на Фельгенгауэр ее коллег и родственников. «Через несколько недель я приезжаю в Москву, и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными», — говорится в дневнике.