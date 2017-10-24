Совет по правам человека предложит Путину реформировать избирательную систему

Рабочая группа Совета при президенте по правам человека (СПЧ), предложит президенту РФ Владимиру Путину изменить избирательную систему в России, сообщает «РБК» со ссылкой на доклад, который группа подготовила для президента по итогам выборов 10 сентября.

В документе описаны предложения по смягчению муниципального фильтра, уточнение оснований для досрочного голосования, а также создания интернет-кабинета избирателя. Кроме того, предлагается увеличить долю представителей партий в избирательных комиссиях.

Стоит отметить ряд реформ, согласно которым планируется усилить информирование о выборах: размещение портретов кандидатов на информационных плакатах, личные кабинеты избирателей в Сети, в которых им бы предоставлялась вся необходимая информация по выборам.

СПЧ предложили и вторую идею, – создать единый реестр избирателей, который позволит избежать двойного голосования. Также правозащитники выступят с предложением внедрить системы видеонаблюдения на всех избирательных участках.

Встреча с президентом запланирована на 30 октября.