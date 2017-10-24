В Солнечном открыли новую детскую площадку

В Солнечном в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» открылась новая большая детская площадка. На ее приобретение и было монтаж израсходовано порядка 3 миллиона рублей из федерального, окружного и муниципального бюджетов. В рамках проекта благоустройства поселений Солнечному было выделено около 20 миллионов рублей.

На этапе формирования бюджета прошли общественные слушания, самые популярные предложения по благоустройству впоследствии разместили на сайте районной администрации. Сейчас в рейтинге самых востребованных мест для благоустройства у жителей Сургутского района лидируют места отдыха, дворовые проезды, парковки.

«Кроме детской площадки, которую уже открыли, в этом году завершается строительство многофункциональной спортивной площадки на территории поселка. Мы получили достаточно средств в рамках программы по благоустройству на все цели, которые запланировали. На перспективу у нас разработан проект по реконструкции дворовой территории, который включает в себя, в том числе, и строительство малых архитектурных форм – детских игровых площадок, расширение парковочных зон и многое другое. Создаем максимально комфортные условия для жителей нашего поселка», - рассказал глава сельского поселения Солнечный Игорь Наумов.