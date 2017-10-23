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Капитальный ремонт в Сургуте. Факты и цифры.

На прошедших парламентских слушаниях активно обсуждался вопрос собираемости взносов на капитальный ремонт. Информация, мягко сказать, интересная.

Обязательные взносы на капитальный ремонт - это относительно новая статья расходов каждой семьи. "Новая", потому что до сих пор далеко не все приняли для себя необходимость таких трат.

Региональная программа, которая реализуется с 2014 по 2043 годы и включает 1081 многоквартирный дом города Сургута. Получателями этих услуг станут 307 тыс. жителей. В 2017 году капитальный ремонт проводится в 68 домах нашего города. Стоимость этих работ составляет около 910 млн. руб. На сегодняшний день основными должниками в округе являются собственники Сургута. Задолженность составляет 800 млн.рублей. На втором месте Нижневартовск, и это почти 420 млн.рублей.

Важно отметить, что Югорский фонд капитального ремонта активно занимается взысканием долгов в судебном порядке. За 2016 год в адрес сургутян было направлено 884 претензии и исковых заявлений на общую сумму 22,1 млн. рублей.

На данный момент существует два способа сбора, хранения и распределения взносов на капремонт. Первый – взносы собственников поступают в общий «котловой» счет Югорского фонда. Второй - создание специального счета. Собственники многоквартирных домов по-прежнему вправе выбрать в качестве владельца специального счета ТСЖ или управляющую компанию, но для этого необходимо протокольное решение общего собрания собственников об изменении способа формирования фонда. Для удобства жителей города организована работа «горячей линии» Фонда, где можно получить подробную информацию обо всех особенностях организации данного процесса.

Необходимо отметить, что на 1 сентября 2017 года собственники 50-ти многоквартирных домов приняли решение о переходе с «котла» на спецсчет, владельцем которого выбрано ТСЖ или управляющие компании (эти решения вступят в законную силу в 2018 году), и 11 домов решили перейти обратно со специального счета на счет югорского оператора.

Как депутат Думы округа я обеспокоен существующим отношением сургутян к взносам на капитальный ремонт. Необходимо воспринимать данные расходы, подчеркиваю, обязательные, как инвестиции в благоустройство собственных домов. У каждого собственника есть как минимум три варианта действий:

1. исправно и своевременно платить в общий «котел»;

2. принять на себя групповую ответственность и своевременно и исправно пополнять специальный счет;

3. стихийно погашать задолженность по решению суда.

Выбор за Вами!


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Сегодня в 18:24, просмотров: 169, комментариев: 0


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