На Фельгенгауэр напали из-за "телепатического воздействия"

Напавший на заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр не смог рационально объяснить причину своего поступка, сообщает Интерфакс.

"Побудило то, что два месяца она меня преследовала", - сказал нападавший на видео, которое размещено в Telegram-канале радиостанции.

Он также утверждает, что около пяти лет "находился в телепатическом контакте с журналисткой". По его словам, журналистка "каждую ночь, используя телепатическую связь изводила меня".

В понедельник мужчина ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил ножом в горло ведущую Фельгенгауэр. Нападавший был задержан. По данным информированного источника, мужчину зовут Борис Гриц и последнее время он проживал в Израиле.

Фельгенгауэр госпитализирована в НИИ "Скорой помощи" Склифосовского, отметил осведомленный источник. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.

Возбуждено уголовное дело. Следствие во вторник планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного.