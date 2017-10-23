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На Фельгенгауэр напали из-за "телепатического воздействия"

Напавший на заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр не смог рационально объяснить причину своего поступка, сообщает Интерфакс.

"Побудило то, что два месяца она меня преследовала", - сказал нападавший на видео, которое размещено в Telegram-канале радиостанции.

Он также утверждает, что около пяти лет "находился в телепатическом контакте с журналисткой". По его словам, журналистка "каждую ночь, используя телепатическую связь изводила меня".

В понедельник мужчина ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил ножом в горло ведущую Фельгенгауэр. Нападавший был задержан. По данным информированного источника, мужчину зовут Борис Гриц и последнее время он проживал в Израиле.

Фельгенгауэр госпитализирована в НИИ "Скорой помощи" Склифосовского, отметил осведомленный источник. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.

Возбуждено уголовное дело. Следствие во вторник планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного.


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Сегодня в 21:37, просмотров: 77, комментариев: 0


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