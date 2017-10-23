У криптовалют в России может появиться свой праздник

В России может появиться День специалиста в области криптовалют, сообщает Lenta.ru. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает РИА Новости.

«Есть предложение сделать день работника такого, специалиста будем рассматривать, есть правила. Отрасль так себя заявляет активно, будем взаимодействовать», — заявила замглавы Минтруда Любовь Ельцова.

По словам Ельцовой, с таким предложением выступили представители российского финансового сообщества. Рассмотрение инициативы может занять до 30 дней, уточнила замминистра.

16 октября общественная организация «Криптовалютное государство» уведомила мэрию Москвы о намерении провести 23 ноября шествие на Красной площади в поддержку легализации в России виртуальных денег.