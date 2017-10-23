Решение по степени Мединского может быть отменено

Совет по науке при Минобрнауки считает, что решение президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) о сохранении за министром культуры Владимиром Мединским степени доктора исторических наук немотивированно, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение совета.

Совет потребовал пересмотра решения по диссертации Мединского, а также последующей отмены. По мнению совета, президиум ВАК принял решение, противоположное рекомендации экспертного совета по истории, что свидетельствует о нарушении внутреннего порядка Минобрнауки, «согласно которому должна быть создана экспертная группа из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории», что предусмотрено в случае расхождения позиций президиума и экспертного совета.