Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко может покинуть свой пост после выборов президента в марте 2018 года. Такую информацию выдал телеканал «Дождь» со ссылкой на свои высокопоставленные источники. За последние годы северную столицу сотрясали нешуточные скандалы: с затянутой и крайне дорогой стройкой «Зенит-арены», передачей Исаакиевского собора в собственность РПЦ, теракт в петербуржском метро, да и случившийся на пустом месте шум вокруг Ахматовского моста, названного в честь не имеющего никакого отношения к Санкт-Петербургу первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
СМИ утверждают, что после выборов президента в отставку может уйти губернатор ключевого субъекта – Санкт-Петербурга
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 20:38, просмотров: 14, комментариев: 0
Перерасчет и индексация пенсий: размеры, сроки, порядок. Начальник Управления ПФР в Сургуте Наталья Куксенко// ONLINE 3 ноября в 11.00