​СМИ утверждают, что после выборов президента в отставку может уйти губернатор ключевого субъекта – Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко может покинуть свой пост после выборов президента в марте 2018 года. Такую информацию выдал телеканал «Дождь» со ссылкой на свои высокопоставленные источники. За последние годы северную столицу сотрясали нешуточные скандалы: с затянутой и крайне дорогой стройкой «Зенит-арены», передачей Исаакиевского собора в собственность РПЦ, теракт в петербуржском метро, да и случившийся на пустом месте шум вокруг Ахматовского моста, названного в честь не имеющего никакого отношения к Санкт-Петербургу первого президента Чечни Ахмата Кадырова.