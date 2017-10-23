28 и 29 октября в Нефтеюганске состоится XIV Международный турнир по вольной борьбе на призы Владимира Семенова. Турнир будет проходить в центре физической культуры и спорта Нефтеюганска «Жемчужина Югры».

Международный турнир по вольной борьбе теперь официально включен в международный календарь соревнований Объединенного мира борьбы. При этом условия отбора спортсменов, желающих принять участие в состязаниях, стали строже.

На турнир приедут спортсмены из 16 стран мира. Также ожидается прибытие большого количества почетных гостей и большой наплыв болельщиков из числа поклонников этого вида спорта.