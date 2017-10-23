​Губернатора Мурманской области заявила о том, что на нее идет серьезное давление со стороны силовиков

Глава Мурманской области Марина Ковтун сделала публичное заявление, в котором говорится, что на нее и правительство региона идет очень серьезное давление со стороны правоохранителей. По ее словам, их заваливают запросами, проверками и прочими контрольными мероприятиями, пишет «Эхо Москвы». Сама Ковтун называет это «акциями устрашения».

В частности, считает губернатор Мурманской области, это может быть связано с ее позицией по приватизации имущества, находящегося в распоряжении региона. Придавая этому процессу огласку, она планирует довести информацию не только до общественности, но и до высшего руководства страны и главных силовиков.