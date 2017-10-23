Дело о нападении на журналистку «Эха Москвы» возбуждено по статье «покушение на убийство»

Напавший на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр – иностранец, сообщает «Интерфакс».

«Нападавший был задержан сотрудниками охраны и в настоящее время передан полицейским. Предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства. По предварительным данным, поводом для произошедшего послужила личная неприязнь», – говорится в сообщении.

В пресс-службе СКР заявили, что на нападавшего заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с нападением. По данным источников, нападавшего зовут Борис Гриц.