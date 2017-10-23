Лучшим молодым футболистом мира стал нападающий ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Франции 19-летний Килиан Мбаппе стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года. Об этом сообщается на сайте итальянской газеты Tuttosport, передает «Лента.ру».
Молодой человек по итогам голосования 19-летний француз обошел форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жесуса и Умана Дембеле из «Барселоны».
Мбаппе этим летом перешел из «Монако» в ПСЖ на правах аренды, при этом французы могут выкупить нападающего по окончании сезона-2017/2018 за 180 миллионов евро.
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