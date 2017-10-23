​В Сургуте подросток украл из магазина планшет, чтобы самоутвердиться перед одноклассниками

Накануне в дежурную часть полиции обратился сотрудник службы безопасности одного из сургутских магазинов по продаже техники. Мужчина сообщил, что вечером 22 октября неизвестный преступник похитил планшет стоимостью порядка 16 тысяч рублей.

Полицейские поймали вора — им оказался несовершеннолетний 2002 года рождения. Подросток пояснил, что своим поступком хотел самоутвердиться перед одноклассниками и похвастаться дорогим гаджетом.

Сейчас ему грозит лишение свободы до двух лет.