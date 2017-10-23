28-29 октября 2017 года в Сургуте пройдут традиционные соревнования по мотокроссу на призы ООО «Газпром трансгаз Сургут» и Объединенной профсоюзной организации Общества.
Программа соревнований:
28 октября 2017 г.
- 10.00 - 11.30 Официальные тренировки;
- 12.00 - 12.30 Торжественное открытие соревнований;
- 12.45 - 15.30 Официальные заезды в классах: 50 см3, 65 см3, 85 см3, 250 см3 (ветераны).
29 октября 2017 г.
- 09.00 - 10.30 Официальные тренировки;
- 11.00 - 14.00 Официальные заезды в классах: 125 см3, 250 см3, до 1000 см3 (экипажи);
- 15.00 - 16.00 Торжественное закрытие соревнований и награждение призеров.
Мероприятие состоится в г. Сургуте в районе острова «Заячий».
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