Генпрокурор РФ Юрий Чайка рассмотрел видеообращение Натальи Поклонской по поводу «Матильды»

Генеральный прокуратур России Юрий Чайка заявил, что в фильме «Матильда» нет признаков экстремизма, возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, сообщает «Интерфакс».

«Генеральный прокурор РФ рассмотрел видеообращение депутата Государственной Думы Натальи Поклонской и не нашел оснований для проведения дополнительной проверки в отношении кинофильма «Матильда», – заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Отмечается, что специалисты Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета изучили трейлер к фильму и не выявили признаков экстремизма, возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, на которые указывала депутат.

Напомним, 18 октября депутат Госдумы Наталья Поклонская сделала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма «Матильда» и признать фильм «провокационным, экстремистским материалом».