​Стипендии для студентов округа проиндексируют в следующем году

С 2018 года стипендии для студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, а также интернов и докторантов, будут проиндексированы на четыре процента.

Наталья Комарова сообщила, что со следующего года стипендиальный фонд для выплат студентам государственных академических стипендий вырастет на 300 миллионов рублей по сравнению с 558,5 миллионами рублей в текущем году.

Стоит отметить, что конкретный размер стипендий определяется каждым образовательным учреждением отдельно.

Так, например, в Сургутском филиале ТюмГУ с 1 октября 2017 года с учетом районного коэффициента установлен следующий размер стипендий за счет бюджетных ассигнований: три тысячи рублей для студентов, обучающихся по программам высшего образования (шесть тысяч для студентов, имеющим оценки «хорошо» и «отлично»).

В целом же в высших учебных заведениях Сургута стипендии для подобных категорий студентов практически идентичны.