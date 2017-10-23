3 ноября в Сургутском краеведческом музее состоится культурная акция «Ночь искусств». Начало мероприятия в 18:00 на площадках «Купеческой усадьбы» и Музейного центра.

В течение вечера гости могут фотографироваться на личный фотоаппарат бесплатно. Стоимость единого билета: взрослый – 230 руб.,

Дети от 4 до 18 лет – 150 руб.

Дети до 4-х лет – бесплатно

Справки по телефону: 23-85-66

Ознакомится с программой вы можете по ссылке.