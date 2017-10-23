3 ноября в Сургутском краеведческом музее состоится культурная акция «Ночь искусств». Начало мероприятия в 18:00 на площадках «Купеческой усадьбы» и Музейного центра.
В течение вечера гости могут фотографироваться на личный фотоаппарат бесплатно. Стоимость единого билета: взрослый – 230 руб.,
- Дети от 4 до 18 лет – 150 руб.
- Дети до 4-х лет – бесплатно
Справки по телефону: 23-85-66
Ознакомится с программой вы можете по ссылке.
Перерасчет и индексация пенсий: размеры, сроки, порядок. Начальник Управления ПФР в Сургуте Наталья Куксенко// ONLINE 3 ноября в 11.00