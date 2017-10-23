Правоохранительные органы рассматривают хулиганство в качестве основной версии нападения на ведущую «Эха Москвы»

По предварительным данным нападение на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, не связано с ее профессиональной деятельностью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Правоохранительные органы рассматривают хулиганство в качестве основной версии нападения на ведущую. Кроме того, источник «Интерфакса» заявил, что нападавший ранил журналистку не ножом, как сообщалось ранее, а неким другим острым предметом. Однако на фото с места нападения, опубликованных журналистом «Эха Москвы» Виталием Рувинским, виден нож.

Фельгенгауэр госпитализирована в НИИ Склифосовского, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.