Гидрометцентр: «зима будет неоднородной»

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зима ожидается по температуре близкой к норме, но не однородной, сообщает «Интерфакс».

«Зима в целом на территории России ожидается около или выше нормы. Но вывод таков: она будет неоднородной», – сказал Вильфанд

Он отмечает, что в среднем температурные значения окажутся около или выше нормы. Однако будут и периоды сильных похолоданий, и периоды потеплений.

«Ожидаются периоды со значительными похолоданиями и со значительными потеплениями, когда мы говорим «нормальный прогноз», можно о нем говорить как о «средней температуре по больнице». Будут большие колебания, есть амплитуда», – сказал глава Гидрометцентра.