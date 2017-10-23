​В Центре адаптивного спорта Югры начала работу программа «мама + ребенок»

В Ханты-Мансийске с 16 октября в Центре адаптивного спорта Югры появилась новая программа реабилитации для самых маленьких «мама + ребенок», рассчитанная на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

«Сейчас по программе занимается 11 пар. В сургутском центре такая программа тоже имеется, но занятия пока проводятся только в зале адаптивной физкультуры, без бассейна», — рассказала siapress.ru начальник отдела по социальному сопровождению и реабилитации Центра адаптивного спорта Югры Олеся Коржук.

Стоит отметить, что программа «мама + ребенок», одна из множества мероприятий, проводимых в округе для обеспечения комфортного проживания людей с ограниченными возможностями. Ее цель — привлечение максимально возможного числа детей с различными нарушениями здоровья к систематическим занятиям физкультурой и спортом.