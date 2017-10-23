Президент России Владимир Путин проведет встречу с одиннадцатью экс-губернаторами, покинувшими свои посты осенью 2017 года, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

По данным источника, Путин намерен выразить им свое уважение, а кроме того, «может сказать, что их опыт будет востребован в будущем».

Путин отметил, что массовая ротация губернаторов нацелена на то, чтобы создать «новый губернаторский корпус из молодых, перспективных, современных людей».

При этом президент подчеркнул, что отставка сама по себе не означает, что он недоволен работой уходящих губернаторов. «Я встречусь еще неоднократно с теми людьми, которые много лет отработали. Я им очень благодарен за их работу, за их результаты. Но время идет, жизнь идет своим чередом. Это естественный процесс», — заявил Путин.