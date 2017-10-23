​В Югре продолжает работу детский телефон доверия

Под председательством губернатора округа Натальи Комаровой состоялось очередное заседание правительства Югры, в рамках которого было принято решение о заключении допсоглашения с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, об обеспечении деятельности на территории округа Детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером 8-800-2000-122.

Напомним, детский телефон доверия в нашем регионе действует с 1 января 2011 года. Реализуют проект Департамент социального развития и Департамент образования ХМАО – Югры.

Благодаря допсоглашению Детский телефон доверия продолжит свою работу на территории ХМАО еще до 2020 года.

«Информирование югорчан о работе Детского телефона доверия идет на постоянной основе — мы проводим окружные конкурсы, организуем встречи с детьми, родителями и педагогами, в образовательных и социальных учреждениях размещаются информационные плакаты, интернет-баннеры, через доверенных специалистов распространяются социальные ролики и печатная продукция», - рассказала siapress.ruзаведующий отделением экстренной психологической помощи БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Веста» Гульшат Степанова.

В прошлом году на единый номер от югорчан поступило более 14 тысяч звонков, а за восемь месяцев текущего года — более восьми тысяч. Характер обращений разный: проблемы в отношениях со сверстниками, трудности в учебе, непонимание с близкими, необходимость психологической поддержки и так далее.