Кинотеатры Сургута покажут скандальный фильм «Матильда»

Стали известны кинотеатры, которые покажут скандальный фильм «Матильда» в регионах «тюменской матрешки. В их число входит федеральная сеть «Синема парк», которая в сентябре отказалась от проката картины, сообщает «РБК Тюмень».

В Сургуте Матильду будут показывать кинотеатры «Вершина», «Каро» и «СинемаПарк». Отметим, что на сайте кинотеатра «Галактика» сеансов на «Матильду» пока что нет.

Фильм также покажут «Азбука кино», «Атмос синема», «Киномакс», «Премьер» и «Сан Синема». Кинотеатры предлагают большое количество сеансов.

В кинотеатрах Ханты-Мансийска («Лангале» и «Киноцентре») показов «Матильды» не будет.