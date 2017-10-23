​Сургут определился с городскими чемпионами по шахматам

21 октября в шахматно-шашечном клубе «Белая ладья» завершился чемпионат города по шахматам среди мужчин и женщин. В соревнованиях, которые проходили в течение более чем двух недель, приняли участие более 50 человек. Отметим, что заявку на участие могли подать все желающие.

Заведующий клубом «Белая ладья», турнирный директор чемпионата Павел Думаков подчеркнул, что чемпионат проходил в упорной борьбе. «До последнего было неясно, кто станет чемпионом и у мужчин, и у женщин, — поделился он, — интрига держалась до финиша».

В результате первое место среди женщин заняла Марина Пальянова, среди мужчин лидером стал Измир Тагиров, показавший результат в 8,5 очков из 9 возможных. Он рассказал, что в 2014 году уже становился чемпионом города: «Тогда я поделил 1-4 место со своими соперниками и обогнал всех только по дополнительным показателям. Поэтому очень рад, что в этот раз занял чистое первое место без всяких дележек».

Стоит отметить, что оба победителя городского турнира в конце сентября участвовали в командном чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по шахматам, где заняли 1 место.

Марина Пальянова вернулась в шахматный спорт после перерыва длиною в 10 лет, и практически сразу вернула себе лидерство в соревнованиях разного уровня: «Я заняла 2 место в командной спартакиаде Сургутнефтегаза, 1 место в чемпионате ХМАО-Югры, теперь и в личном первенстве отлично выступила. Возращение прошло в высшей степени успешно!»

Впереди у серебряных призеров чемпионата Лилова Александра и Ковалевой Екатерины первенство округа среди юношей и девушек до 19 лет, которое пройдет с 1 по 10 ноября в Екатеринбурге. В прошлом году на этих соревнованиях занимающийся в клубе «Белая ладья» Александр Лилов занял 3 место. «Обязательно поеду на окружное первенство. Постараюсь как минимум повторить прошлогодний результат», – заявил он.