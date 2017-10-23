ВВС США намерены перевести бомбардировщики B-52 с ядерным оружием на постоянное боевое дежурство

ВВС США начали подготовку к переводу бомбардировщиков B-52 с ядерным оружием на борту на постоянное боевое дежурство, сообщает «Meduza».

Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн. Он также отметил, что на данном этапе окончательное решение о переводе бомбардировщиков на боевое дежурство пока не принято. Голдфейн заявляет, что подготовка к переводу — это не реакция на какое-то конкретное событие, а отражение общей ситуации в мире.