Мегионская мультипликационная студия создала новый мультфильм, темой которого стала антитеррористическая безопасность

Детская студия мультипликации «Сёльси» подготовила новый мультипликационный фильм «Серьезные дела…», темой которого стала антитеррористическая безопасность.
Отмечается, что над мультфильмом работали ребята в возрасте от 8 до 12 лет. Сначала мальчики и девочки придумали историю, потом написали сценарий, отрисовали и озвучили героев, затем смонтировали свою работу. Таким образом, появился мультипликационный фильм, рассказывающий детям, почему нельзя трогать посторонние предметы и разговаривать с незнакомыми людьми.
Мультфильм можно посмотреть на сайте администрации города по ссылке.
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