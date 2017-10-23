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​В Травматологической больнице Сургута внедряют уникальную технологию по управлению хронической болью - Spinal Cord Stimulation (SCS)

В Травматологической больнице Сургута нейрохирурги внедряют новую технологию управления хронической болью.

Тестовая нейростимуляция - метод воздействия слабых электрических импульсов на нервные структуры спинного мозга для блокировки различных нейрогенных патологических состояний, которые сопровождаются выраженными и длительными болями в конечностях, в спине и т.д.

Методика заключается в установке на поверхность спинного мозга электрода, принимающего сигналы от стимулятора, которым пациент управляет и контролирует в теле болевые ощущения с помощью специального пульта. Устройство позволяет человеку самостоятельно регулировать стимуляцию в заданных врачом зонах.

Нейростимуляция – двухэтапная технология. Выполняется она строго на основании медицинских показаний.

Первый шаг - это тестовая (пробная) стимуляция. Она является основой для выполнения последующих медицинских манипуляций Spinal Cord Stimulation (SCS). Для внедрения этой технологии мастер-класс в Травмбольнице для нейрохирургов провели врачи из Москвы и Санкт-Петербурга. Они поделились опытом с коллегами, рассказали об особенностях процедуры.

- Работа врачей проходит в специальной операционной, которая оснащена рентгенопроницаемым операционным столом, - объясняет нейрохирург НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Антон Толстых. - Под рентгеновским контролем по игле или через небольшой разрез мягких тканей пациенту имплантируется многоконтактный электрод, который является частью всей системы для проведения теста. Он располагается над оболочками спинного мозга, не касаясь самого мозга. Стоит отметить, что процедура не приводит к повреждению позвоночника и спинного мозга, пациент находится в сознании и общается со специалистами. Во время пробной нейростимуляции электроды выводятся наружу и подключаются к внешнему устройству.

Первый пациент, которому был установлен тестовый нейростимулятор – Александр из Сургута.

- Около года я страдал от сильнейших болей, не мог спать. Просыпаться по 20 раз за ночь - стало нормой. Передвигался исключительно с тростью, одна нога практически полностью потеряла чувствительность, - вспоминает Александр. – После проведения тестовой нейростимуляции сразу почувствовал облегчение. Уже могу спокойно спать, переворачиваться, даже хожу без трости. Сейчас врачи контролируют мое состояние, но я уверен, что соглашусь на установку постоянного стимулятора. По словам врачей, часто во время тестовой нейростимуляции уже на операционном столе удается получить обезболивающий эффект. - Врач и сам пациент могут убедиться в эффективности стимуляции с помощью наружного тестового устройства уже в условиях операционной, - отметил нейрохирург БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Роман Касич. – После этого мы наблюдаем пациента около семи дней. Если удалось достичь положительного эффекта, то пациент направляется в федеральный центр, где ему имплантируется постоянный нейростимулятор.

Главным преимуществом нейростимуляции перед всеми существующими сегодня методами является ее обратимость и отсутствие побочных эффектов. Все имплантированные части системы могут быть удалены или полностью отключены. В отличие от многих лекарственных препаратов, стимуляция спинного мозга не влияет на функцию печени и почек, не вызывает сонливости и т.д.

- Нередко в медицинской практике встречаются случаи, когда пациент страдает синдромом хронической боли. Как правило, это состояние, когда уже многие известные способы лечения не дают положительного эффекта, что значительно снижает качество жизни человека, - прокомментировал главный врач БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Дмитрий Гарайс. - Новая технология позволяет нам помочь таким людям. Сегодня нейрохирурги Травматологической больницы Сургута проводят только тестовую стимуляцию, для имплантации постоянного устройства мы направляем пациентов в федеральные центры. Но развитие технологий, активное внедрение мировых методик и тесное сотрудничество с коллегами из ведущих клиник позволяет нам в полном объеме внедрить метод по управлению хронической болью, не отправляя пациентов за пределы округа. Для этого врачи постоянно проходят обучение в рамках программ Департамента здравоохранения Югры, организуются обучающие мастер-классы с коллегами из ведущих медицинских центров России.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 109, комментариев: 0


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