Экспертный совет ВАК по истории будет обновлен. Ранее он выступал за лишение Мединского ученой степени

В экспертном совете Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории произойдет ротация, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух источников в комиссии.

«Сильное обновление совета было в 2013 году. Можно думать, что сейчас это будет расплата за историю с [министром культуры Владимиром] Мединским. Но, в принципе, это обычная история», — заявил председатель совета Павел Уваров.

Он подчеркнул, что обновление планировалось заранее и никак «напрямую» не связано с тем, что в октябре экспертный совет признал диссертацию Мединского ненаучной.