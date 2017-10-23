Навальный прокомментировал планы Собчак баллотироваться в президенты на выборах 2018 года

Алексей Навальный впервые прокомментировал планы Ксении Собчак баллотироваться в президенты на выборах 2018 г., сообщают «Ведомости».

«Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то - меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный — все могут идти на выборы», – приводит «Дождь» слова Навального.

Стоит отметить, что Собчак выразила готовность сотрудничать с Навальным вплоть до снятия своей кандидатуры в случае его официальной регистрации на выборах.

Напомним, Центризбирком заявил, что не зарегистрирует Навального как кандидата в президенты из-за судимости.