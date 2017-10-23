Научная экспедиция Музея Природы и Человека обнаружила фрагменты костей гигантских рыб, обитавших на территории Западной Сибири 25 миллионов лет назад.

«В этот раз нашли остатки еще двух рыб, у одной – это кости черепа, и, судя по размерам одной кости – 40 сантиметров, в целом голова рыбы в длину могла достигать не менее 70 сантиметров, – рассказал заведующий отделом палеонтологии Антон Резвый. – Обитала она в пресноводном озере около 25 миллионов лет назад. Вторая рыба заключена в большой конкреции, которую еще предстоит препарировать, поэтому пока невозможно сказать, какому виду принадлежат кости».

Резвый отмечает, что сезон 2017 года для палеонтологов музея сложился весьма удачно: «ценные находки обнаружены на местонахождении остатков мамонтов Комудваны в Октябрьском районе». В следующем сезоне, по словам Антона Резвого, работы будут продолжены и на местонахождениях Комудваны, и на Горноденщиковском Яру.