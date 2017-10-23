СМИ: власти намерены повысить минимальный трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию

Власти намерены повысить минимальный трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию по старости, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Собеседники заявляют, что повышение стажа стимулирует людей работать дольше, а также выходить из серого сектора. При этом отмечается, что для проведения такой реформы будет необходимо поменять саму пенсионную формулу: «чем больше стаж, тем большую долю от этого заработка составит пенсия независимо от достижения возраста».

Другие источники заявляют, что данные действия это лишь отсрочка повышения пенсионного возраста.

UPD. Минтруд России опровергает информацию, что в правительстве обсуждается идея повышения минимального трудового стажа для получения пенсии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается», – сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина Мария Исянова.