​На бульваре Четырех сезонов в Сургуте состоялся первый городской фестиваль «Согрейся»

На бульваре Четырех сезонов в 39 микрорайоне Сургута состоялся первый городской фестиваль «Согрейся». Потеплее оделись и пришли на мероприятие почти 400 сургутян. В течение двух часов для жителей и гостей жилого комплекса «4 сезона» работали тематические согревающие площадки.

Наибольшее количество посетителей собрал мастер-класс по самому осеннему виду творчества – вязанию. Причем набирать и вывязывать петли учились не только женщины, но и мужчины.

Неподалеку работала лавка добрых дел, куда все желающие могли принести теплые вещи для нуждающихся. К концу мероприятия волонтерами было собрано 3 пакета одежды. Ее передадут в центр социальной помощи семье и детям «Апрель». А еще посетители фестиваля собрали немного средств на корм для бездомных животных.

В это же время на детской площадке с малышами работали аниматоры, а ходулисты и мимы – веселили всех без исключения. Они, кстати, полюбились горожанам еще на официальном открытии бульвара Четырех сезонов в августе.

Взрослые и дети удовольствием проводили время и за большими настольными играми, около гигантской раскраски и в фотозоне. Веселились на славу и даже устроили собственный концерт. Правда, без инструментов.

Гвоздем программы стало огненно-пиротехническое шоу. Около артистов мгновенно образовалось плотное кольцо зрителей.

Восторг вызвал и флешмоб, во время которого посетители фестиваля все вместе сделали самый большой в истории Сургута шарф длиной 50 метров.

Одним словом, согрелись на бульваре Четырех сезонов.