​РПЦ придумала для российских школьников новый предмет: нравственные основы семейной жизни

Русская православная церковь обратилась в Минобрнауки с предложением включить в школьную программу новый предмет, разработанный в недрах религиозной организации — «Нравственные основы семейной жизни». Ассоциация родительских комитетов, разумеется, тут же оказалась не против такого поворота образовательного процесса.

Как пишет "Интерфакс", это специфическое развлечение предстоит старшеклассникам, которым расскажут про «базовые семейные ценности, свойственные отечественной культуре», чтобы они морально готовились к созданию «крепкой многодетной счастливой семьи». О том, будет ли в этом предмете рассказываться о регламенте толщине палки, которой муж может бить жену в православной традиции, описанной в «Домострое», пока неизвестно.

Вопрос о включении этого чудесного предмета в школьную программу будет решаться в ноябре. В 2015 году РПЦ уже пыталась продавить включение такого же образовательного курса в обязательную программу, но тогда ей не удалось. С новым министром образования Ольгой Васильевой, которая отличается крайне консервативными и традиционными взглядами, это вполне может случиться.