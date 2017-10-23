​«Чиновничья круговая порука возобладала над научной экспертизой» Сообщество ученых РАН предлагают реформировать ВАК

Неформальное объединение ученых-членов РАН предложило реформировать ВАК, которая, вопреки собственному экспертному совету по истории, оставила министру культуры Владимиру Мединскому его докторскую степень. Ее, напомним, признали ненаучной, пишет "Эхо Москвы". В заявлении клуба «1 июля», от лица которого написал член-корреспондент РАН Александр Белавин, констатируется, что «чиновничья круговая порука возобладала над научной экспертизой», поэтому ученые предлагают лишить президиум ВАК права игнорировать экспертизу и отменять решения экспертных советов, перевести ВАК по Российскую академию наук и сделать ее независимой от Минобрнауки (чей руководитель Ольга Васильева изначально поддерживала коллегу-министра Мединского в конфликте с историками).