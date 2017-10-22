За терроризм в России были осуждены 205 человек только за последние полгода, пишет "Эхо Москвы". Из них 22 иностранца из стран СНГ, 11 шестеро и шестеро несовершеннолетних. Также 33 человека получили судимость за публичные призывы к терактам или оправдание терроризма.
Более 200 человек в Росси осуждены за терроризм только за последние полгода
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22 октября в 22:33, просмотров: 124, комментариев: 0
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