​Более 200 человек в Росси осуждены за терроризм только за последние полгода

За терроризм в России были осуждены 205 человек только за последние полгода, пишет "Эхо Москвы". Из них 22 иностранца из стран СНГ, 11 шестеро и шестеро несовершеннолетних. Также 33 человека получили судимость за публичные призывы к терактам или оправдание терроризма.