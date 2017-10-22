​Владимир Познер о Ксении Собчак: "Я поддерживаю возврат графы "Против всех"

Известный телеведущий Владимир Познер объяснил свое недавнее заявление о том, что он якобы поддерживает Ксению Собчак на выборах. На самом деле, пишет он, выдвижение Ксении вносит минимальную интригу в выборы, потому что очевидно участие все тех же лиц и победа Владимира Путина. Однако он поддерживает свою коллегу-телеведущую не как политика, а как возможность стать своеобразной графой "против всех", о чем она заявила в своем видео.

"То есть, собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 году. Аграфа полезная, потому что она даёт нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив своё недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас. И она, эта графа, позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране. И власти следовало бы это знать", – говорит Познер.