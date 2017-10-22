Автобус с детской хоккейной командой попал в аварию под Ярославлем. Обошлось без жертв

Накануне вечером в Ростовском районе Ярославской области автобус с детской хоккейной командой столкнулся с микроавтобусом и грузовым автомобилем. Слава богу, обошлось без жертв — дети отделались легким испугом, небольшая медицинская помощь потребовалась одному из водителей, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что для Югры подобные случаи аварий с юными спортсменами — очень болезненная тема, потому что в декабре 2016 года 12 человек погибли из-за аварии, в которую попал автобус с командой гимнастов из Нефтеюганска. Сейчас правила перевозки детей в нашем округе существенно доработаны с точки зрения безопасности.