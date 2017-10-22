За 20 суток, проведенных Алексеем Навальным в спецприемнике по решению суда, он успел прочитать 20 книг, немного подучить киргизский, выпить около 80 литров чая (4 литра в день – очень немало), а также 60 раз услышать по радио песню "Дай мне слово, ведь я тамада". Об этом он сам рассказал в своем инстаграмме после выхода из тюрьмы. Сегодня оппозиционер снова отправляется на митинг – в Астрахань. Он планирует активно продолжать политическую деятельность.
20 книг, 80 литров чая, 60 прослушиваний песни про тамаду. Вышла занимательная статистика достижений Навального в спецприемнике
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 15:17, просмотров: 29, комментариев: 0
Сургут-2020. Чего нам не хватает для полной «перезагрузки»? Рустем Юсупов о слагаемых формулы успеха, 24 октября в 11.00