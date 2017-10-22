​20 книг, 80 литров чая, 60 прослушиваний песни про тамаду. Вышла занимательная статистика достижений Навального в спецприемнике

За 20 суток, проведенных Алексеем Навальным в спецприемнике по решению суда, он успел прочитать 20 книг, немного подучить киргизский, выпить около 80 литров чая (4 литра в день – очень немало), а также 60 раз услышать по радио песню "Дай мне слово, ведь я тамада". Об этом он сам рассказал в своем инстаграмме после выхода из тюрьмы. Сегодня оппозиционер снова отправляется на митинг – в Астрахань. Он планирует активно продолжать политическую деятельность.