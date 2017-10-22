​Количество невыездных россиян за год выросло в два раза. Теперь их более полутора миллионов

Около 1,6 млн россиян не имеют права выезжать за границу из-за долгов. Эти данные ТАСС приводит со ссылкой главу службы судебных приставов Дмитрия Аристова. Еще в начале года невыездных граждан у нас было 1,1 млн, а ровно год назад – всего 783 тысячи, а если вспомнить цифры пятилетней давности, то можно прослезиться – тогда ФССП ограничила путешествия всего 152 тысяч человек.

И даже нынешнее их число не предел – по словам Аристова, количество должников будет расти.

Однако сейчас система по ограничению на выезд несколько смягчилась – с 1 октября можно, закрыв свои долги, получить право на зарубежные поездки спустя сутки.