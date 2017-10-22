​В Игриме пройдут молодежные игры КВН – этап всероссийских соревнований

Ежегодный фестиваль Игримский Юниор – этап официальной Всероссийской Юниор-лиги КВН. Принимать участие могут как школьники и студенты, так и работающая молодежь. Темой игры станет "С Днем Рождения, КВН!". Заявки принимаются до 1 ноября по почте igrim-green@yandex.ru, а информацию о мероприятии можно найти в группе "ВКонтакте". Сама игра пройдет 11 ноября.