​В Лангепасе высшее руководство администрации будет проводить тематические встречи с жителями

В Лангепасе глава города Борис Сурцев и его заместители будут проводить тематические приемы жителей. Это будет происходить раз в месяц, а тематику разговора может предложить каждый желающий, позвонив по телефону 2-69-16. Накануне, 21 октября, прошла первая встреча – там речь шла об изменении формы управления многоквартирным домом, пишет МК-Югра.