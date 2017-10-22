В Лангепасе глава города Борис Сурцев и его заместители будут проводить тематические приемы жителей. Это будет происходить раз в месяц, а тематику разговора может предложить каждый желающий, позвонив по телефону 2-69-16. Накануне, 21 октября, прошла первая встреча – там речь шла об изменении формы управления многоквартирным домом, пишет МК-Югра.
В Лангепасе высшее руководство администрации будет проводить тематические встречи с жителями
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