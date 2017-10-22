Фестиваль художественного чтения "Синяя птица 2017" пройдет в Советском районе, куда приглашают жителей Югорска, Нягани, Урая и других городов округа. Принять участие в этой битве чтецов могут все желающие от 5 и до 80 лет, сообщает ТВ "Югра". Номинации, в которых будет идти соревнование: «Индивидуальное исполнение»; «Исполнение произведений собственного сочинения» и «Лучший творческий коллектив». Выбрать произведение можно самостоятельно. Пройдет конкурс до 26 ноября, информацию о нем можно посмотреть на сайте Советской центральной детской библиотеки.
В Советском районе выявят самого лучшего чтеца округа
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