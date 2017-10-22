​Идеологический куратор Кремля Сергей Кириенко представил четыре проекта из серии «Россия — страна возможностей». Все для молодежи

Сергей Кириенко, который возглавляет идеологический блок в администрации президента, накануне презентовал четыре проекта в рамках платформы «Россия — страна возможностей», пишет iz.ru. Все они (внезапно) направлены на молодежь, что вполне ложится в тренд повышенного внимания Кремля к молодежи в 2017 году.

Первый проект – "Лидеры России", куда за две недели пришло более 120 тысяч заявок. Это что-то вроде очередного кадрового резерва для власти. Второй проект – "Управляй", предназначенный для студентов. Третий – конкурс молодежных инициатив, а четвертый – с говорящим сам за себя названием "Российское движение школьников: территория самоуправления".