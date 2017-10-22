​Нижневартовск к Новому году украсят в стиле русских народных сказок

В столице Самотлора подготовили программу "Новогодний Нижневартовск". Она регламентирует стиль, в котором будут украшены и освещены центральные улицы и районы в предновогодний период. Главными точками этого торжества визуального искусства станет площадь Нефтяников, где создадут каток и пункт аренды коньков, а вокруг установят сказочные ледяные фигуры и горки, пишет UgraNow. На Пионерской улице расположится рождественская ярмарка. А вдоль пешеходной зоны между проспектом Победы и улицей Нефтяников появятся 20 стилизованных домиков, где местные предприниматели будут продавать свою праздничную продукцию.