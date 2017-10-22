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​Саакашвили предложил реформировать Украину за 70 дней. Начать – с импичмета Порошенко

Михаил Саакашвили выдвинул план, по которому он может реформировать Украину за 70 дней. Бывший президент Грузии утверждает, что стране нужно готовиться жить без президента Петра Порошенко, поэтому один из первых пунктов программы – его импичмент. Далее следуют лишить неприкосновенности ряда депутатов, а также забрать у олигархов контроль над прессой, пишет издание Republic.

Далее идет создание качественной страховой медицины, новых судов, защита бизнеса от силовиков, а также вынос Верховной рады и администрации президента из Киева (будучи президентом Грузии Саакашвили вынес здание парламента из Тбилиси в другой город). Сегодня, 22 октября, Саакашвили предложил провести акцию "майдан реформ". Напомним, в эти дни на Украине проходят массовые акции протеста.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 157, комментариев: 2


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Комментарии:
Маркус Рарнер
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Сегодня в 14:13
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---- http://gg.gg/kachok
tanatos49
не нравится
Сегодня в 14:15
Больше ада, больше!
По результатам предыдущего майдана от Украины отвалился Крым и Донбасс. Какие территории уйдут после этого сборища? Ставлю на Закарпатье.

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