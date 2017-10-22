​Саакашвили предложил реформировать Украину за 70 дней. Начать – с импичмета Порошенко

Михаил Саакашвили выдвинул план, по которому он может реформировать Украину за 70 дней. Бывший президент Грузии утверждает, что стране нужно готовиться жить без президента Петра Порошенко, поэтому один из первых пунктов программы – его импичмент. Далее следуют лишить неприкосновенности ряда депутатов, а также забрать у олигархов контроль над прессой, пишет издание Republic.

Далее идет создание качественной страховой медицины, новых судов, защита бизнеса от силовиков, а также вынос Верховной рады и администрации президента из Киева (будучи президентом Грузии Саакашвили вынес здание парламента из Тбилиси в другой город). Сегодня, 22 октября, Саакашвили предложил провести акцию "майдан реформ". Напомним, в эти дни на Украине проходят массовые акции протеста.