​Алексей Навальный сегодня выходит на свободу. Надолго ли?

Сегодня, 22 октября, оппозиционер Алексей Навальный должен выйти из спецприемника, где 20 дней провел по решению суда за нарушения правил организации митингов. По слухам, его арестовали специально так, чтобы запланированные им акции в день рождения президента были резко ослаблены.

Насколько долго Навальный проведет на свободе – неизвестно, так как он сразу же продолжит свою бурную политическую деятельность. Как пишет "Эхо Москвы", уже сегодня его ждут на согласованном митинге в Астрахани.