​Хантымансийцы смогут посмотреть на историю о том, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Автор – режиссер из Югры

В столице округа 1 ноября покажут фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Показ состоится в Киноцентре города. Фильм расскажет о непростых взаимоотношениях отца и сына. Как сообщает ТВ "Югра", молодой Витька Чеснок, детдомовский парень 27 лет, мечтает сбежать надоевшей семейной жизни, и встречает своего отца-уголовника Леху Штыря. Он, по несчастливой случайности, стал калекой, и поэтому сын решает отвезти его в дом инвалидов. И тут начинается самое интересное.

Фильм был крайне позитивно воспринят на "Кинотавре" и уже получил приз на фестивале в Карловых Варах. Забронировать билет можно по тел.: 8 (3467) 32-14-22 или купить на сайте: www.kinocentr86.ru.