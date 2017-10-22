​В. Путин назвал то, что может быть «страшнее ядерной бомбы». Это отказ от морально-нравственных ценностей

Президент России на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи сделал мировоззренческое заявление: он сказал, что человечество вступает в такой этап своего развития, когда катастрофу может вызвать отказ от морально-нравственных ценностей. Это может быть даже страшнее ядерной бомбы, цитируют Владимира Путина "Ведомости". Примером этого развития событий глава России назвал генную инженерию, когда «Человек приобретает возможность влезать в генетический код, созданный или природой, или, как говорят люди с религиозными взглядами, Господом Богом... В результате может быть создан гениальный математик или музыкант, но может быть и военный, который может воевать без страха, чувства сострадания и сожаления, без боли», предрекает нам президент.